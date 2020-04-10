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Йордан — о судьбе «Амура» в КХЛ: до меня не доходило никаких плохих новостей

Йордан — о судьбе «Амура» в КХЛ: до меня не доходило никаких плохих новостей
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Амура» Михал Йордан заявил, что пока не собирается покидать КХЛ. Он заверил, что команда из Хабаровска не испытывает финансовых проблем.

Статистика 31-летнего защитника в регулярном чемпионате сезона-2019/2020

«У меня ещё год по контракту с «Амуром». И до меня не доходило никаких плохих новостей. Конечно, в любой момент может что-то измениться. Перед началом прошлого сезона, к примеру, говорили, что нам придётся играть с хоккеистами из молодёжной команды. Но слухи так и остались слухами.

Меня всё устраивает в КХЛ. Очень доволен прошедшим сезоном. Летом изменил систему подготовки, и это принесло свои плоды. Надеюсь, что в следующем сезоне смогут прибавить ещё больше», — приводит слова Йордана iDnes.cz.

Источник: «Амур» может отказаться от участия в следующем сезоне КХЛ
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