Источник: «Амур» может отказаться от участия в следующем сезоне КХЛ
Хабаровский хоккейный клуб «Амур» вслед за владивостокским «Адмиралом» может отказаться от участия в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги.
Причиной такого решения может стать лишение финансирования из-за эпидемии коронавируса. Ни один из действующих основных спонсоров клуба, включая правительство Хабаровского края, не готов вкладывать средства, необходимые для участия в турнире, сообщает Metaratings.ru
27 марта «тигры» заключили новый контракт с главным тренером Александром Гулявцевым, продлив соглашение на один сезон. 2 апреля первый вице-президент «Амура» Александр Филиппенко выразил уверенность, что хабаровский клуб продолжит выступать в КХЛ, так как губернатор дал гарантии лиге и подписал все документы.
Вице-президент «Амура» — о снятии «Адмирала» с КХЛ: уверен, что у нас этого не произойдёт
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