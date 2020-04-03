Источник: «Амур» может отказаться от участия в следующем сезоне КХЛ

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» вслед за владивостокским «Адмиралом» может отказаться от участия в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Причиной такого решения может стать лишение финансирования из-за эпидемии коронавируса. Ни один из действующих основных спонсоров клуба, включая правительство Хабаровского края, не готов вкладывать средства, необходимые для участия в турнире, сообщает Metaratings.ru

27 марта «тигры» заключили новый контракт с главным тренером Александром Гулявцевым, продлив соглашение на один сезон. 2 апреля первый вице-президент «Амура» Александр Филиппенко выразил уверенность, что хабаровский клуб продолжит выступать в КХЛ, так как губернатор дал гарантии лиге и подписал все документы.