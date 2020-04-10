Макдэвид: тяжело, когда долго не встаёшь на коньки

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид рассказал, как проводит время на самоизоляции, введённой из-за пандемии коронавируса.
«Тяжело, когда долго не встаёшь на коньки, а потом надо возвращаться. Не получится в зале воссоздать те кардионагрузки, с которыми сталкиваешься во время матча. Там невозможно создать такие же условия для катания, как в игре. Можно сколько угодно бегать или крутить педали, но это не то. Я долго не вставал на коньки в прошлом году. Кажется, что нам снова придётся столкнуться с ситуацией, похожей на ту в этом плане. Надеюсь, что прошлогодний опыт поможет мне.
Очень важно, чтобы ребята встали на коньки как можно раньше, чтобы у них было время набрать форму, чтобы ноги побежали и все могли обезопасить себя на льду от травм.
Сейчас всем тяжело. Мне легче справляться с этой ситуацией, понимая, что мы все вместе. Не я один сижу дома. Все соблюдают карантин. В это непростое время нужно положиться на семью, друзей. Я всё время звоню родителям, брату. У меня есть друзья, с которыми я на связи. Сейчас надо положиться на дорогих тебе людей и следить, чтобы с ними всё было в порядке. Мы все хотим помочь друг другу, чтобы это осталось в прошлом. Ради этого мы общаемся через Zoom, FaceTime или другие платформы. Я постоянно это делаю», — приводит слова Макдэвида пресс-служба НХЛ.
- 10 апреля 2020
-
18:08
-
17:54
-
17:31
-
16:30
-
16:24
-
16:02
-
15:52
-
15:20
-
15:13
-
14:52
-
14:30
-
14:02
-
13:49
-
13:30
-
13:01
-
12:45
-
12:10
-
12:00
-
11:35
-
11:15
-
10:47
-
10:21
-
10:06
-
10:00
-
09:35
-
09:10
-
09:00
-
07:42
-
07:29
-
04:04
-
00:55
-
00:30
-
00:19
-
00:01
- 9 апреля 2020
-
23:38