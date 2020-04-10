Макдэвид: тяжело, когда долго не встаёшь на коньки

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид рассказал, как проводит время на самоизоляции, введённой из-за пандемии коронавируса.

«Тяжело, когда долго не встаёшь на коньки, а потом надо возвращаться. Не получится в зале воссоздать те кардионагрузки, с которыми сталкиваешься во время матча. Там невозможно создать такие же условия для катания, как в игре. Можно сколько угодно бегать или крутить педали, но это не то. Я долго не вставал на коньки в прошлом году. Кажется, что нам снова придётся столкнуться с ситуацией, похожей на ту в этом плане. Надеюсь, что прошлогодний опыт поможет мне.

Очень важно, чтобы ребята встали на коньки как можно раньше, чтобы у них было время набрать форму, чтобы ноги побежали и все могли обезопасить себя на льду от травм.

Сейчас всем тяжело. Мне легче справляться с этой ситуацией, понимая, что мы все вместе. Не я один сижу дома. Все соблюдают карантин. В это непростое время нужно положиться на семью, друзей. Я всё время звоню родителям, брату. У меня есть друзья, с которыми я на связи. Сейчас надо положиться на дорогих тебе людей и следить, чтобы с ними всё было в порядке. Мы все хотим помочь друг другу, чтобы это осталось в прошлом. Ради этого мы общаемся через Zoom, FaceTime или другие платформы. Я постоянно это делаю», — приводит слова Макдэвида пресс-служба НХЛ.