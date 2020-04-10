Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Ковальчук: хоккей приносит мне удовольствие, я голоден до побед

Ковальчук: хоккей приносит мне удовольствие, я голоден до побед
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук рассказал, как долго рассчитывает продолжать игровую карьеру.

«Как долго я собираюсь играть? Пока буду хорошо себя чувствовать. В последние пару лет я играл около 60 матчей за сезон. Я готов играть, я голоден до побед, я хочу играть. Хоккей приносит мне удовольствие, я не воспринимаю его только как работу. Как только это случится, я закончу. Но я по-прежнему тренируюсь с максимальной отдачей, стараюсь держать себя в форме. Сказать, сколько лет я собираюсь играть, я пока не могу», — сказал Ковальчук в подкасте Cam and Strick.

В нынешнем сезоне 36-летний Ковальчук сыграл за три команды НХЛ. Начинал сезон российский форвард в «Лос-Анджелес Кингз», продолжил в «Монреаль Канадиенс», а теперь является игроком «Вашингтона». За «Кэпиталз» Илья сыграл семь матчей, в которых набрал 4 (1+3) очка. Регулярный чемпионат НХЛ остановлен из-за пандемии коронавируса.

«Вашингтон», Панарин и поездки из Твери на «Жигулях». Ковальчук дал большое интервью
Хоккеист рассказал, как уезжал из НХЛ в Россию и возвращался обратно, как исполнил мечту отца и о многом другом.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020