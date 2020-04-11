Барзал: уверен, в этом сезоне «Айлендерс» пробьются в плей-офф

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал поделился мнением о неудачной полосе клуба и оценил шансы на попадание в плей-офф.

«Все знают, что мы не очень хорошо провели последние семь матчей, но были и положительные моменты. Мы проиграли, но настроены очень решительно и готовы биться. В чём-то нам просто не повезло. В это время каждая игра важна. Порой исход матча решает один момент, и мы не смогли им воспользоваться.

Нам осталось сыграть ещё 14 матчей в чемпионате. Было собрание, поговорили и решили, что у нас в запасе 14 матчей, мы находимся вне зоны плей-офф и должны собраться. Все были настроены очень решительно, потому что бороться за место в плей-офф очень интересно.

В моём дебютном сезоне наша судьба определилась матчей за 11 или 12 до окончания регулярного чемпионата. Тогда уже было понятно, что мы не попадаем в плей-офф. Ничего хорошего в этом нет. Теряется настрой. А в последние два года мы боролись за место в плей-офф до последнего и получили огромное удовольствие от этой борьбы. Уверен, в этом сезоне мы пробьёмся в плей-офф», — приводит слова Барзала пресс-служба НХЛ.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Барзал в 68 матчах забил 19 голов и сделал 41 результативную передачу. Регулярный чемпионат НХЛ приостановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.