Барзал: уверен, в этом сезоне «Айлендерс» пробьются в плей-офф

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал поделился мнением о неудачной полосе клуба и оценил шансы на попадание в плей-офф.
«Все знают, что мы не очень хорошо провели последние семь матчей, но были и положительные моменты. Мы проиграли, но настроены очень решительно и готовы биться. В чём-то нам просто не повезло. В это время каждая игра важна. Порой исход матча решает один момент, и мы не смогли им воспользоваться.
Нам осталось сыграть ещё 14 матчей в чемпионате. Было собрание, поговорили и решили, что у нас в запасе 14 матчей, мы находимся вне зоны плей-офф и должны собраться. Все были настроены очень решительно, потому что бороться за место в плей-офф очень интересно.
В моём дебютном сезоне наша судьба определилась матчей за 11 или 12 до окончания регулярного чемпионата. Тогда уже было понятно, что мы не попадаем в плей-офф. Ничего хорошего в этом нет. Теряется настрой. А в последние два года мы боролись за место в плей-офф до последнего и получили огромное удовольствие от этой борьбы. Уверен, в этом сезоне мы пробьёмся в плей-офф», — приводит слова Барзала пресс-служба НХЛ.
В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Барзал в 68 матчах забил 19 голов и сделал 41 результативную передачу. Регулярный чемпионат НХЛ приостановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.
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