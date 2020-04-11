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Агент Яшкина: есть продвижение в переговорах с «Динамо» по новому контракту

Агент Яшкина: есть продвижение в переговорах с «Динамо» по новому контракту
Хоккей / КХЛ 0

Глеб Чистяков, агент нападающего московского «Динамо» Дмитрия Яшкина в КХЛ, рассказал о переговорах с клубом по новому контракту.

«У нас есть продвижение по переговорам с московским «Динамо», но новости о подписании соглашения — это преждевременная информация. Договорённостей пока нет, документы не подписаны. По срокам контракта возможны разные варианты», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 27-летний Яшкин принял участие в 58 матчах, записав на свой счёт 63 (31+32) балла при показателе полезности "+34" и 75 минутах штрафного времени. В шести матчах Кубка Гагарина форвард забил три гола и отдал три результативные передачи.

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