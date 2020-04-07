Крикунов: Ерёменко остаётся, он нужен «Динамо». Яшкин в раздумьях

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал о селекционных планах клуба.



«Еремёнко у нас. Он нужен и остаётся. Что касается Дмитрия Яшкина, то какие-то шансы есть, думаю, что он останется. Он сам ещё в раздумьях. Я рассчитываю сохранить первое звено, где играют Яшкин, Вадим Шипачёв и Андре Петерссон, хотелось бы. Возможность возвращения Дмитрия Кагарлицкого из СКА? Наверное, это зависит и от решения Яшкина, но прежде всего от желания самого Кагарлицкого.



Поиграет ли ещё уходящий из „Динамо“ Афиногенов? Макс ещё может поиграть. Макс может, он сохранил скорость. Просто ему больше времени нужно бы. В „Витязе“ он играл в первом звене, а у нас в третьем-четвёртом, иногда — втором. Он не всегда играл, но был готов играть в любое время. Афиногенов всегда позитивный парень. Вот есть хоккеисты, кто не играет, они начинают ныть, ходят и будоражат всю команду. Макс – не такой, в этом плане он очень позитивный. Вообще в профессиональном плане вопросов нет к нему», — приводит слова Крикунова РИА «Новости».

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