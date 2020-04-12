Бывшая жена Зайцева: Никита, нам не нужно сражаться. Пожалуйста, поговори со мной

Маргарита Готовцева, бывшая жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, прокомментировала заявление бывшего супруга.



«Мне переслали пост с аккаунта Никиты. К сожалению, я до сих пор там заблокирована, поэтому не могу ответить своему бывшему мужу напрямую. Тем не менее очень хотелось бы сказать следующее. Никита, мы с тобой хотим одного и того же: оставить позади всю грязь нашего развода и обеспечить нашим горячо любимым девочкам счастливую и радостную жизнь, полную любви, тепла и заботы. Наши желания совпадают, поэтому давай, пожалуйста, просто поговорим и решим все вдвоём. Я не хочу бороться за наших девочек с тобой. Ты их отец, я их мать. Нам не нужно сражаться, нам нужно просто поговорить и договориться. Пожалуйста, Никита, поговори со мной», — написала Готовцева в «Инстаграме».

Зайцев: для моей бывшей жены понятие семьи чуждо. Не хочу больше грязи!