Бывшая жена Зайцева: Никита, нам не нужно сражаться. Пожалуйста, поговори со мной

Маргарита Готовцева, бывшая жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, прокомментировала заявление бывшего супруга.
«Мне переслали пост с аккаунта Никиты. К сожалению, я до сих пор там заблокирована, поэтому не могу ответить своему бывшему мужу напрямую. Тем не менее очень хотелось бы сказать следующее. Никита, мы с тобой хотим одного и того же: оставить позади всю грязь нашего развода и обеспечить нашим горячо любимым девочкам счастливую и радостную жизнь, полную любви, тепла и заботы. Наши желания совпадают, поэтому давай, пожалуйста, просто поговорим и решим все вдвоём. Я не хочу бороться за наших девочек с тобой. Ты их отец, я их мать. Нам не нужно сражаться, нам нужно просто поговорить и договориться. Пожалуйста, Никита, поговори со мной», — написала Готовцева в «Инстаграме».
- 12 апреля 2020
-
00:36
-
00:00
- 11 апреля 2020
-
23:47
-
23:19
-
22:59
-
22:34
-
22:06
-
21:31
-
21:19
-
21:05
-
20:49
-
20:35
-
20:22
-
19:51
-
19:35
-
19:20
-
18:59
-
18:30
-
18:18
-
17:57
-
17:24
-
16:59
-
16:50
-
16:10
-
15:48
-
15:46
-
15:00
-
14:47
-
14:40
-
14:05
-
13:52
-
13:20
-
13:03
-
12:48
-
12:21