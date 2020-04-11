Зайцев: для моей бывшей жены понятие семьи чуждо. Не хочу больше грязи!

Защитник «Оттавы Сенаторз» Никита Зайцев прокомментировал свой конфликт с бывшей женой. Экс-супруги ведут борьбу за опекунство детей.
«Я очень долго молчал и не хотел давать комментарии, но происходящие события подсказывают, что пора вмешаться и прояснить ситуацию. За последнее время я узнал очень много «правды» о себе и своей семье. Например, что я коварным образом вырвал своих дочек из рук любящей мамы, или что, находясь в браке с Ритой Готовцевой, я гулял направо и налево, бросив своих девочек. Я узнал, что мои родители оказались страшными людьми, которые издеваются над внучками и волнуются только о своем благосостоянии.
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Я до конца хотел сохранить свою семью, но, к сожалению, для Маргариты понятие семьи чуждо! Как мне кажется, из того, что я видел, и из того, что рассказывала Рита, семья — это не про Готовцевых. И мне было очень странно прочитать рассуждения Готовцевой о моей семье. Оказывается, моему отцу всего лишь… хватило денег, чтобы поставить меня на коньки… А дальше я… «поехал» и стал осыпать папу и маму деньгами!
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Маргарита, мои родители поставили меня на коньки в 5 лет, а первую зарплату я получил в Новосибирске в 17 лет. Как несложно посчитать, я 12 лет в хоккее просто обучался, и всегда рядом были мама и папа. Они меня поддерживали во время неудач, травм, стрессов, радовались моим победам. Мама была и остаётся настоящей хозяйкой в доме, она сделала всё, чтобы я и брат были накормлены, обуты и одеты, а сейчас пришло моё время помогать им, я этого хочу и могу позволить себе сделать это. Странно, что ты обвинила их в финансовой жадности!
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Видит бог, я до конца хотел сохранить семью, но всё, что сделал человек, которого я считал самым близким, не поддаётся никакой логике. Не хочу больше этой грязи! За своих детей я боролся и буду бороться до конца!» — написал Зайцев в «Инстаграме».
- 11 апреля 2020
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