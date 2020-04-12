Бучневич — о сезоне: находимся в подвешенном состоянии. Что будет дальше — никто не знает

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич рассказал, что никто не знает, когда возобновится сезон в НХЛ, но подчёркивает, что хотел бы доиграть чемпионат, ранее приостановленный на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

«Что будет дальше — никто не знает. Находимся в подвешенном состоянии. Не знаем надо тренироваться или нет. В середине марта объявили, что можно разъезжаться по домам, я взял билет и прилетел домой. Менеджер попросил держать себя в форме и не запускать себя. Мне звонил главный тренер (Дэвид Куинн. — Прим. «Чемпионата»), спрашивал про обстановку в России и как я тренируюсь. У нас все катки закрыты. Приоритет — доиграть чемпионат», — цитирует Бучневича сайт «Матч ТВ».