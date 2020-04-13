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Денисов — о коронавирусе во Флориде: масок почти нет. Нашёл только в русском магазине

Денисов — о коронавирусе во Флориде: масок почти н
Денисов — о коронавирусе во Флориде: масок почти нет. Нашёл только в русском магазине
Хоккей / Прочие 0

Защитник Владимир Денисов рассказал о ситуации с коронавирусом в США. Хоккеист последний год проживает во Флориде.

«Перемещения не запрещены. Но ходить особо некуда: открыты только магазины и аптеки. Хотя людям старше 65 лет рекомендовано ограничить перемещения. Что посоветовал бы я? Меньше слушать СМИ, не паниковать и больше заботиться о близких. Я маски и перчатки не ношу. Руки мою и обрабатываю антисептиком. Масок здесь практически нигде нет. Но нашёл их в русском магазине. Пять масок стоит 35 долларов!

Завершил ли я карьеру? Нет. Если бы завершил, то официально объявил бы. Плечо не беспокоит, с хоккеем я не завязывал и не собираюсь. Зачем, если есть силы, мотивация и желание? Вызывали ли меня в сборную? Да, вызов был сейчас на сбор. Но чисто физически я не мог прилететь в минский кэмп», — цитирует Денисова официальный сайт ФХРБ со ссылкой на эфир в «Инстаграме».

Ранее хоккеисты НХЛ показали, как тренируются вместе со своими собаками.

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