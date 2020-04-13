Экс-генменеджер «Торонто»: интервью с Якуповым — худшее в моей жизни. Он был отвратителен
Бывший генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Брайан Бурк поделился воспоминаниями о разговоре с российским нападающим Наилем Якуповым перед драфтом НХЛ-2012.
«Мы не собирались его выбирать. Преддрафтовое интервью с ним было худшим в моей жизни. Просто жуть. Он был дерзким, отвратительным и угрюмым. Одному из наших скаутов, Джону Лилли, пришлось буквально сражаться с ним во время интервью», — приводит слова Бурка The Score со ссылкой на подкаст Spittin Chiclets.
Наиль Якупов — первый номер драфта 2012 года. Ранее 26-летний нападающий выступал в Национальной хоккейной лиге, защищая цвета «Эдмонтон Ойлерз», «Сент-Луис Блюз» и «Колорадо Эвеланш». С 2018 года форвард выступает в КХЛ за петербургский СКА.
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