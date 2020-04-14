Александр Овечкин признан лучшим игроком НХЛ в своём возрасте по версии Sportsnet

Издание Sportsnet составило рейтинг ведущих возрастных игроков НХЛ.
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лучшим среди 34-летних.
Лучшим среди 35-летних стал защитник «Миннесоты Уайлд» Райан Суттер. среди 36-летних — защитник «Калгари Флэймз» Марк Джиордано, среди 37-летних — голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне.
В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин провёл 68 матчей, в которых забил 48 голов и сделал 19 результативных передач при коэффициенте полезности «-12». Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забил 706 голов и сделал 572 результативные передачи.
На данный момент сезон в Национальной хоккейной лиге приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,9 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 119 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 449 тыс.
Ранее Овечкин показал, как играет в виртуальный хоккей вместе с сыном.
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