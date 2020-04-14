Экс-игрок «Авангарда» Верстиг завершил игровую карьеру в 33 года

Нападающий Крис Верстиг официально завершил игровую карьеру в возрасте 33 лет, информирует Национальная хоккейная лига в «Твиттере».



Верстиг — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго Блэкхоукс». Также в НХЛ нападающий выступал за «Торонто Мэйпл Лифс», «Филадельфию Флайерз», «Флориду Пантерз», «Лос-Анджелес Кингз» и «Калгари Флэймз».



Сезоне-2018/2019 Верстиг начинал в омском «Авангарде», за который успел сыграть 11 матчей. Нападающий набрал 5 (3+2) баллов при показателе полезности «-1» и нуле минут штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду около 16 с половиной минут за матч.



Последним клубом в игровой карьере нападающего стала словацкая «Нитра», где он отыграл только три матча.

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