Сушинский: «Авангард» заработал на Верстиге, он выплатил нам две трети оклада

Президент «Авангарда» Максим Сушинский отметил, что клуб заработал на форварде Крисе Верстиге. Североамериканский хоккеист пополнил ряды омской команды 1 сентября 2018 года, но через два месяца покинул клуб по семейным обстоятельствам.
«Менеджмент «Авангарда» критиковали за приглашение Верстига, но мы на нём деньги заработали. Всё, что положено по контракту, — две трети годового оклада — он выплатил нам. Крис выполнил все условия, прописанные в КХЛ, согласно которым при расторжении соглашения должен выплатить клубу ту часть зарплаты, которую я только что назвал», — приводят слова Сушинского «Известия».
В феврале 2019 года 33-летний канадский хоккеист заключил соглашение со шведским клубом «Векшё», а в апреле стало известно, что он продолжит карьеру в фарм-клубе «Чикаго Блэкхоукс».
- 7 июня 2019
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