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Источник: форвард системы «Вегаса» Зыков подпишет контракт с ЦСКА

Источник: форвард системы «Вегаса» Зыков подпишет контракт с ЦСКА
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий системы «Вегас Голден Найтс» Валентин Зыков в межсезонье вернётся в Россию. Хоккеист по истечении своего контракта в НХЛ подпишет соглашение с ЦСКА, информирует «Спорт Бизнес Online».

Зыков уехал в Северную Америку в 2012 году, когда ему было 17 лет. Последний сезон в России он провёл в составе молодёжной команды ЦСКА «Красной Армии». В сезоне-2011/2012 он провёл 52 матча в регулярном чемпионате МХЛ и набрал 11 (5+6) очков.

В нынешнем сезоне 24-летний Зыков провёл в регулярном чемпионате за «Вегас» 15 матчей и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «-2». Большую часть сезона форвард провёл в АХЛ за «Чикаго»: 29 матчей и 15 (10+5) очков.

Также Зыков играл в НХЛ за «Каролину» и «Эдмонтон». Всего в лиге на его счету 55 матчей и 17 (7+10) очков. В сезоне-2019/2020 Зыков также отбыл 20-матчевую дисквалификацию за употребление запрещённых веществ.

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