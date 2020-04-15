Щитов — о травме: полетело не только плечо. Порвал вращательную манжету, сломал лопатку

Защитник ХК «Сочи» Никита Щитов рассказал о травме, из-за которой он пропустил сезон-2019/2020.



«На предсезонном турнире врезался в борт, и всё…Не только плечо полетело: порвал вращательную манжету, сломал лопатку. Надеялся, что всё пройдёт само собой, хотя в Германии на первом обследовании мне сразу порекомендовали прооперироваться. Увы, упустил время, и в итоге пришлось пропустить из-за травмы весь сезон. Это тоже опыт для меня, будет интересно посмотреть, как сыграю после пропуска целого сезона. Могу всегда поделиться своим примером с ребятами, которые также получают серьёзные травмы, и надолго выбывают из хоккея.



С одной стороны было тяжело, а с другой – открылась другая жизнь. Очень много времени проводил с семьёй. Раньше постоянно был в разъездах, а здесь был постоянно дома. У старшего сына школа, у младшего – садик, водил ребятишек на хоккей. В общем – бездельем точно не страдал, активно занимался спортом», — цитирует Щитова официальный сайт КХЛ.