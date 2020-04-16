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Марко Сканделла подписал новый контракт с «Сент-Луисом» на $ 13,1 млн

Марко Сканделла подписал новый контракт с «Сент-Луисом» на $ 13,1 млн
Хоккей / НХЛ 0

Защитник Марко Сканделла договорился о новом контракте с клубом Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз», информирует официальный сайт «блюзменов». 30-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на четыре сезона, годовая зарплата Сканделлы составит $ 3,275 млн.

Сканделла начинал регулярный чемпионат сезона-2019/2020 в «Монреаль Канадиенс», откуда его 19 февраля обменяли в «Сент-Луис» на два выбора на драфте. Всего за сезон Сканделла принял участие в 31 матче, записав на свой счёт 4 (1+3) балла при показателе полезности "+5" и 12 минутаз штрафного времени. В «Сент-Луисе» Сканделла проводил на льду 20 минут и 17 секунд за матч.

Ранее защитник также выступал за «Миннесоту Уайлд» и «Баффало Сэйбрз».

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