«Трактор» заключил новый контракт с трёхкратным обладателем Кубка Гагарина Косовым

«Трактор» заключил новый контракт с нападающим Ярославом Косовым, сообщается в телеграм-канале челябинского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

В чемпионате-2019/2020 нападающий набрал 22 (12+10) очка в 59 матчах за «Трактор» при показателе полезности "-4". Российский форвард обновил личные снайперский и бомбардирский рекорды. Также на счету Косова три победные шайбы, 15 силовых приёмов и 39 заблокированных бросков.

За карьеру в КХЛ российский форвард защищал цвета магнитогорского «Металлурга», «Ак Барса», «Нефтехимика» и «Спартака». В общей сложности трёхкратный обладатель Кубка Гагарина сыграл в лиге 460 матчей, забросив 54 шайбы и сделав 48 результативных передач при полезности "-23".