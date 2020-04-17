«Трактор» заключил новый контракт с трёхкратным обладателем Кубка Гагарина Косовым
«Трактор» заключил новый контракт с нападающим Ярославом Косовым, сообщается в телеграм-канале челябинского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.
В чемпионате-2019/2020 нападающий набрал 22 (12+10) очка в 59 матчах за «Трактор» при показателе полезности "-4". Российский форвард обновил личные снайперский и бомбардирский рекорды. Также на счету Косова три победные шайбы, 15 силовых приёмов и 39 заблокированных бросков.
За карьеру в КХЛ российский форвард защищал цвета магнитогорского «Металлурга», «Ак Барса», «Нефтехимика» и «Спартака». В общей сложности трёхкратный обладатель Кубка Гагарина сыграл в лиге 460 матчей, забросив 54 шайбы и сделав 48 результативных передач при полезности "-23".
Косов прошёл просмотр в «Тракторе» и заключил полноценный контракт
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