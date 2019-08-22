Косов прошёл просмотр в «Тракторе» и заключил полноценный контракт

Нападающий Ярослав Косов заключил двусторонний контракт на один сезон с «Трактором», информирует прес-служба КХЛ. Ранее хоккеист подписал с челябинцами просмотровое соглашение.

Зимой 26-летний хоккеист покинул «Нефтехимик». Он провёл за команду из Нижнекамска четыре игры, отметившись одной результативной передачей. В сентябре игрок подписал контракт со «Спартаком», но уже в декабре расторг соглашение с красно-белыми. В минувшем сезоне Косов провёл 24 матча в регулярном чемпионате за красно-белых, забросил три шайбы и отдал две результативные передачи при показателе полезности «-4». За матч проводил на льду чуть менее 11 минут.



В сезоне-2017/18 Косов провёл 19 матчей в регулярном чемпионате в составе «Ак Барса» и набрал 7 (3+4) очков.