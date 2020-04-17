Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Николишин — о ЧМ-2000: это был симбиоз всех мыслимых и немыслимых ошибок

ЧМ-2020
ЧМ-2020
Все турниры
  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Николишин — о ЧМ-2000: это был симбиоз всех мыслимых и немыслимых ошибок
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Скаут «Чикаго Блэкхоукс» известный тренер Андрей Николишин поделился воспоминаниями о чемпионате мира 2000 года в Санкт-Петербурге, на котором сборная России заняла итоговое 11-е место.

«Симбиоз всех мыслимых и немыслимых ошибок. Тренерами тогда были Якушев, Билялетдинов и Касатонов. Было троевластие. И ещё Третьяк был тренером вратарей. И он всеми правдами и неправдами тянул Брызгалова. Говорил, что вот, это наше будущее. А Илья сырой был, на мой взгляд. А Макс Соколов в хорошей форме, плюс домашний чемпионат мира. И он умел собираться.

Людей в команде было много. Приехали Буре с Каменским, я с Жамновым. И тренеры не могли определиться, кто будет играть. Набрали имён, но не собрали команду. С шашками наголо разбили французов, а остальные нас все прибили за счёт организации. Почему-то, чтобы мы не гуляли по Питера, нас вывели на какую-то базу минутах в 40 от стадиона. Ребята же молодые. Когда приехали в сборную, водили нас по клубам-ресторанам зачем-то, с медведями встречали…

Казалось, что в тренерском штабе не было единогласия. Там не понимали, кого ставить кого нет. У Билялетдинова была своя пятёрка динамовская — он своих предлагал на большинство. Якушев — своих. Касатонов говорил что вот НХЛовцы могут это и то. Непонятная история. Команды не было. Было сборище имён. Мы поэтому и проиграли. Перед последнем матчем со шведами ребята сами собрались и сказали: «Пацаны, давайте так и так сыграем». И победили спокойненько.

Мне до сих пор стыдно. Извиняюсь за тот чемпионат», — цитирует а телеграм-канал «Эпицентр» со ссылкой на эфир YouTube-канала Николая Хабибулина.

Кошмар Петербурга. Самый крупный провал в истории сборной России
Россияне на чемпионате мира 2000 года заняли 11-е место, уступив даже Латвии.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. ЧМ по хоккею 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020