Николишин — о ЧМ-2000: это был симбиоз всех мыслимых и немыслимых ошибок

Скаут «Чикаго Блэкхоукс» известный тренер Андрей Николишин поделился воспоминаниями о чемпионате мира 2000 года в Санкт-Петербурге, на котором сборная России заняла итоговое 11-е место.

«Симбиоз всех мыслимых и немыслимых ошибок. Тренерами тогда были Якушев, Билялетдинов и Касатонов. Было троевластие. И ещё Третьяк был тренером вратарей. И он всеми правдами и неправдами тянул Брызгалова. Говорил, что вот, это наше будущее. А Илья сырой был, на мой взгляд. А Макс Соколов в хорошей форме, плюс домашний чемпионат мира. И он умел собираться.

Людей в команде было много. Приехали Буре с Каменским, я с Жамновым. И тренеры не могли определиться, кто будет играть. Набрали имён, но не собрали команду. С шашками наголо разбили французов, а остальные нас все прибили за счёт организации. Почему-то, чтобы мы не гуляли по Питера, нас вывели на какую-то базу минутах в 40 от стадиона. Ребята же молодые. Когда приехали в сборную, водили нас по клубам-ресторанам зачем-то, с медведями встречали…

Казалось, что в тренерском штабе не было единогласия. Там не понимали, кого ставить кого нет. У Билялетдинова была своя пятёрка динамовская — он своих предлагал на большинство. Якушев — своих. Касатонов говорил что вот НХЛовцы могут это и то. Непонятная история. Команды не было. Было сборище имён. Мы поэтому и проиграли. Перед последнем матчем со шведами ребята сами собрались и сказали: «Пацаны, давайте так и так сыграем». И победили спокойненько.

Мне до сих пор стыдно. Извиняюсь за тот чемпионат», — цитирует а телеграм-канал «Эпицентр» со ссылкой на эфир YouTube-канала Николая Хабибулина.