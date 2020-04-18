Илья Ковальчук: в этом сезоне у «Вашингтона» отличный шанс выиграть Кубок Стэнли

37-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук выразил желание поскорее вернуться на лёд, после возобновления сезона НХЛ из-за пандемии, так как считает, что у «столичных» отличный шанс на победу в Кубке Стэнли именно в этом сезоне.
«Хочется поскорее вернуться на лёд не только ради игры вместе с Овечкиным, а потому, что в этом сезоне у нас отличный шанс выиграть нечто особенное — Кубок Стэнли. Думаю, наши ребята готовы к этому. Они опытные, они здоровые, они большие и сильные. Вы видели, почему «Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли в прошлом году, хотя никто этого не ожидал. Все эти техничные команды классно играют в регулярном сезоне, но в плей-офф важны габариты, характер, всё это вместе.
Мы были готовы, последние несколько матчей, до приостановки сезона, мы играли очень хорошо. Мне понадобилось мало времени, чтобы освоиться. У нас классный коллектив, потому я очень рад, что оказался здесь. Надеюсь, мы завершим сезон и начнём плей-офф», — сказал Ковальчук в подкасте Cam and Strick Podcast.
В нынешнем сезоне Ковальчук сыграл за три команды НХЛ. Начинал сезон российский форвард в «Лос-Анджелес Кингз», продолжил в «Монреаль Канадиенс», а теперь является игроком «Вашингтона». За «Кэпиталз» Илья сыграл семь матчей, в которых набрал 4 (1+3) очка. Всего в нынешнем регулярном сезоне Илья провёл 46 матчей, набрав 26 (10+16) очков при показателе полезности «-4».
Ранее Ковальчук опубликовал видео тренировки с детьми на свежем воздухе, которое доступно на «Чемпионате».
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