Жена Ковальчука поздравила мужа с 37-летием, опубликовав семейное фото

Николь Ковальчук, жена нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Ильи Ковальчука, поздравила мужа с 37-летием, опубликовав семейное фото в «Инстаграме».

«С твоим днём тебя наш самый лучший! Мы тебя очень, очень, очень… любим! Ты всё знаешь!» — подписала фото Николь.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» жены Ковальчука.

В нынешнем сезоне Ковальчук сыграл за три команды НХЛ. Начинал сезон российский форвард в «Лос-Анджелес Кингз», продолжил в «Монреаль Канадиенс», а теперь является игроком «Вашингтона». За «Кэпиталз» Илья сыграл семь матчей, в которых набрал 4 (1+3) очка. Всего в нынешнем регулярном сезоне Илья провёл 46 матчей, набрав 26 (10+16) очков при показателе полезности «-4».



На драфте НХЛ 2001 года Ковальчук был выбран в первом раунде под общим первым номером клубом «Атланта Трэшерз». Всего за карьеру в НХЛ он сыграл в 926 матчах и набрал 876 (443+433) очков и заработал коэффициент полезности «-146».

На «Чемпионате» доступно видео, как Ковальчук с женой провели совместную тренировку.