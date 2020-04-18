Кузнецов: все болельщики «Амура» огорчились из-за того, что «Адмирал» покинул КХЛ

Нападающий «Амура» Александр Кузнецов прокомментировал отказ «Адмирала» от участия в новом сезоне КХЛ.
«Благодаря Вячеславу Фетисову и Александру Могильному, которые в своё время запустили проект «Адмирала», Владивосток стал таким же хоккейным городом, как Хабаровск. Честно говоря, очень обидно за дальневосточных игроков и болельщиков.
Нужно понимать, если, например, в наших столицах при всей любви к «шайбе» вид спорта номер один всё-таки футбол, то на Дальнем Востоке именно хоккей самый популярный вид спорта. Решение о выходе «Адмирала» народ сильно переживает.
Дальневосточное дерби для региона очень принципиально, мы действительно провели его хорошо. Но с решением «Адмирала» итоговый результат сезонного дерби никак не связан. Наоборот, все болельщики «Амура» только огорчились из-за того, что главный соперник Хабаровска покинул лигу», — приводит слова Кузнецова Russia-Hockey.ru.
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