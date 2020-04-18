Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кузнецов: все болельщики «Амура» огорчились из-за того, что «Адмирал» покинул КХЛ

Кузнецов: все болельщики «Амура» огорчились из-за того, что «Адмирал» покинул КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Амура» Александр Кузнецов прокомментировал отказ «Адмирала» от участия в новом сезоне КХЛ.

«Благодаря Вячеславу Фетисову и Александру Могильному, которые в своё время запустили проект «Адмирала», Владивосток стал таким же хоккейным городом, как Хабаровск. Честно говоря, очень обидно за дальневосточных игроков и болельщиков.

Нужно понимать, если, например, в наших столицах при всей любви к «шайбе» вид спорта номер один всё-таки футбол, то на Дальнем Востоке именно хоккей самый популярный вид спорта. Решение о выходе «Адмирала» народ сильно переживает.

Дальневосточное дерби для региона очень принципиально, мы действительно провели его хорошо. Но с решением «Адмирала» итоговый результат сезонного дерби никак не связан. Наоборот, все болельщики «Амура» только огорчились из-за того, что главный соперник Хабаровска покинул лигу», — приводит слова Кузнецова Russia-Hockey.ru.

Безработных станет ещё больше. Как коронавирус может ударить по КХЛ
Кризис скажется не только на клубах с низкими бюджетами, но и на главных богачах лиги.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020