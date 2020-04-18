Кожевников — об уходе «Хумо» из ВХЛ: удивлён, что в Ташкенте есть хоккей

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал отказ узбекского «Хумо» от участия в следующем сезоне ВХЛ.

«Хумо» снялся с чемпионата ВХЛ? Что ж, такова ситуация. Вообще удивлён, что в Ташкенте есть хоккей. Единственное, там был наш тренер Евгений Попихин. Посмотрим, что будет дальше. В скором времени они собирались войти в КХЛ. Хотели, по крайней мере. Теперь никто не знает, что у них там будет, зачем тут на картах гадать.

Не знаю, зачем нужно пытаться спасать «Хумо». Нам что, надо было за дынями туда ездить? Надо сохранять наши клубы, например «Адмирал», который не примет участия в следующем сезоне КХЛ. А какую пользу мог принести «Хумо»? Понимаю, если бы там ещё играли узбеки. Это была бы какая-то новая тенденция в хоккее. Но какой смысл об этом говорить, когда там неизвестно что происходит», — сказал Кожевников «Чемпионату».