«Эдмонтон» хочет подписать контракт с Брэйденом Холтби
«Эдмонтон Ойлерз» может приобрести голкипера «Вашингтон Кэпиталз» Брэйдена Холтби, информирует NHL Trade Rumor. 1 июля канадский хоккеист получит статус неограниченно свободного агента.
По информации издания, «Эдмонтон» готов предложить Холтби трёхлетний контракт на $ 21 млн. Ради перехода канадца «нефтяники» готовы выкупить контракт финского голкипера Микко Коскинена.
В платёжной ведомости «Кэпиталз» на следующий сезон уже потрачены $ 71,105 млн. Под потолком зарплат у «столичной» команды остаются $ 10,395 млн. Помимо Холтби без контракта также находятся защитники Радко Гудас и Йонас Зигенталер, а также форварды Трэвис Бойд и Брэндон Лейпсик.
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Холтби — о новом контракте с «Вашингтоном»: в этом плане ничего не изменилось
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