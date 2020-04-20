Главный тренер «Кингз» рассказал о трудностях работы в условиях карантина

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан рассказал о трудностях работы в условиях карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.
«В каком режиме мне сейчас работать? Создавать видеоотчёты по итогам сезона и намечать итоговые встречи с игроками? Или нужно планировать мини-тренировочный лагерь перед тем, как мы возобновим сезон? Сколько будет игр, какое будет расписание, что мне планировать? Пока слишком много неизвестных. В один день я напишу что-то на бумаге, а на следующий день переверну страницу и напишу совершенно противоположное.
В течение сезона мы с тренерским штабом создавали видеобиблиотеку. Я проанализировал множество матчей этого сезона, чтобы составить хорошие клипы для всех игроков и для команды, которые мы можем использовать после возвращения и старта лагеря. Если этого не произойдёт, я смогу использовать видео в начале тренировочного лагеря осенью», — приводит слова Маклеллана пресс-служба НХЛ.
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