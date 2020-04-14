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Даути — о коронавирусе: не вижу, как в этих условиях может возобновиться сезон НХЛ

Даути — о коронавирусе: не вижу, как в этих условиях может возобновиться сезон НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути поделился мыслями относительно возможного возобновления сезона НХЛ.

«Не вижу, как сезон может возобновиться. Не имею представления, когда вирус пройдёт. Руководству НХЛ предстоит принять решение в ближайшее время. Не знаю, что произойдёт. Мы хотим играть. Болельщики хотят, чтобы мы играли», — приводит слова Даути североамериканский журналист Джон Ховен в «Твиттере».

Напомним, из-за эпидемии коронавируса регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги приостановлен, точные сроки окончания перерыва не известны.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания пандемией.

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