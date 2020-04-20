Житник назвал команды НХЛ, которые сильнее всего пострадают в случае эскроу в 30%

Олимпийский чемпион Алексей Житник прокомментировал ситуацию в НХЛ относительно последней зарплаты за сезон-2019/2020, приостановленный из-за пандемии коронавируса. Ранее стало известно, что игроки лиги могут отказаться от $ 120 млн ради снижения эскроу.
«Цель — уменьшить процент эскроу, специального налога, удерживаемого с зарплат игроков для обеспечения пропорции 50 на 50 при разделении доходов между владельцами и игроками. Подводные камни тут понятны. В связи с эпидемией пошли разговоры о том, что в следующем сезоне эскроу может подняться в два раза – до 30%. Для хоккеистов, которые играют в Нью-Йорке или Канаде, это очень болезненный удар.
Давайте считать. Сегодня, например, в «Рейнджерс» игроки платят около 50% базового налога, плюс 2-3% специального регионального налога, плюс 3-5% агентских. Если им воткнут ещё 30% эксроу, то в чистом остатке – на жизнь – останется чуть более 10-й части от сезонной зарплаты.
Панарин может получить на руки чуть больше $ 1 млн с зарплаты в $ 11,6 млн? Да, такой риск есть, поэтому все игроки нью-йоркских и канадских клубов оказываются под дополнительным ударом. Кстати, даже хоккеистам «Флориды» или «Тампы», представляющим штат с щадящими налогами, похвастать нечем – им останется 20, максимум 25%. Понятно, что при такой перспективе игроки пытаются найти какой-то компромисс с лигой и клубами. Уже месяц матчей в НХЛ нет – и, по сути, предлагается отказ от последней зарплаты с целью уменьшить эскроу в следующем сезоне. Всё логично», — цитирует Житника Russia-Hockey.
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