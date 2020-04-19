Игроки НХЛ могут отказаться от $ 120 млн зарплаты за апрель, чтобы снизить эскроу

Ассоциация игроков НХЛ до 15 мая отложила окончательное решение вопроса последней зарплаты за сезон-2019/2020, сообщает Sportsnet.

Отмечается, что игроки могут отказаться от зарплаты, чтобы уменьшить процент эскроу – специального налога, удерживаемого с их зарплат для обеспечения пропорции 50/50 при разделении доходов между владельцами и игроками. Игроки хотят взять паузу, поскольку ситуация с возобновлением сезона остается неясной.

Из-за пандемии коронавируса сезон был приостановлен 12 марта, игроки должны были получить ещё три платежа – 15 и 30 марта, а также 15 апреля. НХЛ гарантировала, что игроки получат все выплаты в полном объёме. При этом апрельский платёж меньше предыдущих, так как включает в себя зарплату за четыре игровых дня регулярного чемпионата. Его общая сумма составляет около $ 120 млн.