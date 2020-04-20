«Северсталь» продлила контракт с Трубачёвым. Следующий сезон станет для него 16-м в клубе
Нападающий Юрий Трубачёв продолжит выступать в составе «Северстали», сообщается на официальном сайте череповецкого клуба. Новое соглашение рассчитано на один сезон, который станет уже 16-м для опытного нападающего в форме череповецкого клуба на высшем уровне.
В прошедшем чемпионате воспитанник череповецкого хоккея провёл 51 матч, в которых забросил пять шайб и сделал девять результативных передач. Всего же в его активе более 800 матчей в форме жёлто-чёрных.
Ранее Трубачёв также защищал цвета СКА, «Салавата Юлаева» и «Атланта». 37-летний форвард — рекордсмен ХК «Северсталь» по количеству матчей, сыгранных в составе череповецкого клуба в чемпионатах страны, заброшенных шайб, результативных передач и набранных очков.
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