«Северсталь» продлила контракт с Трубачёвым. Следующий сезон станет для него 16-м в клубе

Нападающий Юрий Трубачёв продолжит выступать в составе «Северстали», сообщается на официальном сайте череповецкого клуба. Новое соглашение рассчитано на один сезон, который станет уже 16-м для опытного нападающего в форме череповецкого клуба на высшем уровне.

В прошедшем чемпионате воспитанник череповецкого хоккея провёл 51 матч, в которых забросил пять шайб и сделал девять результативных передач. Всего же в его активе более 800 матчей в форме жёлто-чёрных.

Ранее Трубачёв также защищал цвета СКА, «Салавата Юлаева» и «Атланта». 37-летний форвард — рекордсмен ХК «Северсталь» по количеству матчей, сыгранных в составе череповецкого клуба в чемпионатах страны, заброшенных шайб, результативных передач и набранных очков.