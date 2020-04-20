Ткачёв — об отъезде в НХЛ: важно хорошо сыграть следующий сезон, а после буду размышлять

Нападающий СКА Владимир Ткачёв высказался касательно возможного отъезда в НХЛ.
Не знаю еще пока. Все звонки идут агенту, я насчёт НХЛ сейчас не думаю. У меня есть контракт. Мне важно хорошо сыграть следующий сезон, а после его окончания уже буду размышлять. Как все пойдёт – загадывать не стану. Хочу выиграть Кубок со СКА первым делом, а там видно будет.
Главный плюс самоизоляции? Трудно сказать. Больше минусов. Никуда не выйти, просто сидишь дома. Единственный плюс, что по ходу сезона меньше времени проводишь с близкими, а сейчас как раз получается это делать. Что сделаю первым делом после снятия ограничений? В ресторан, наверное, схожу. Хотя первым делом всё-таки хочется поехать домой, в Омск, увидеть родных, а на месте уже разберусь, чем еще заняться», – цитирует Ткачёва сайт «Матч ТВ».
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