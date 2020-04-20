Григоренко: сейчас в мире кризис, было бы глупо рассчитывать на золотые горы в НХЛ
Нападающий Михаил Григоренко прокомментировал заключение однолетнего контракта с «Коламбус Блю Джекетс» на $ 1,2 млн.
«Я думаю совсем не о деньгах. Просто очень рад, что мне предложили контракт с клубом НХЛ. Шанс — всё, что мне нужно. И всё, что команда может предложить. Не рассчитывал, что мне позвонят и скажут: «Давай, ты будешь у нас в первом звене, с площадки не уходить». Такого не может быть.
Это договор на один год. И от того, как я покажу себя в будущем сезоне, зависит то, как дальше сложится моя карьера в НХЛ. Всё в моих руках. Если я хорошо сыграю, то можно подписаться на другие деньги. А сейчас в мире большой кризис, и в это межсезонье было бы глупо рассчитывать на золотые горы», — приводит слова Григоренко пресс-служба НХЛ.
Григоренко: иду в «Коламбус» за мечтой. Если бы пересидел в ЦСКА — поезд мог уйти
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