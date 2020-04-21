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Орлов: по прилёте в Москву нас проверили, как в фильмах. Приятно видеть такое в России

Орлов: по прилёте в Москву нас проверили, как в фильмах. Приятно видеть такое в России
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов рассказал, почему решил улететь в Москву во время паузы в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Сезон НХЛ прерван из-за пандемии коронавируса.

«У меня семья была в Москве на тот момент. Был выбор – или они прилетают в Вашингтон, или я. Не захотел рисковать своим ребёнком, вдруг бы он заразился. По прилёту был на домашнем карантине. У меня взяли мазок, результаты были отрицательными. Могу побыть с ребёнком, с семьёй

Когда прилетел в Москву, нас сначала не выпустили из самолёта, зашли люди в защитных костюмах, проверили всем температуру. Сказали, что всё хорошо и можно идти. Было много людей в костюмах, нам дали бумажку, мы заполнили свой адрес. Такое только в фильмах увидишь, а это было наяву. Приятно видеть, что в России быстро среагировали на это и были готовы», — рассказал Орлов журналистам.

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