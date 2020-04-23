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Маленький сын Овечкина смотрел, как папа играет с Гретцки в NHL 20. Видео

Маленький сын Овечкина смотрел, как папа играет с Гретцки в NHL 20. Видео
Хоккей / НХЛ 0

В ночь на 23 апреля мск на канале «Вашингтона» на Twitch прошли виртуальные соревнования на хоккейном симуляторе NHL 2020, где российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл с легендарным канадским форвардом Уэйном Гретцки. Гретцки выбрал себе «Эдмонтон Ойлерз». Овечкин играл за «Вашингтон».

Маленький сын Овечкина из-за кресла наблюдал, как играет папа.

Посмотреть видео можно в аккаунте «Вашингтона» в «Твиттере».

В первом матче Гретцки обыграл Овечкина в овертайме со счётом 5:4. По ходу второй игры россиянин вёл со счётом 4:1, и было принято решение досрочно остановить игру.

Мероприятие проходило под названием «Великий» против «Великой Восьмёрки». Болельщики могли жертвовать средства во время прямой трансляции. Все собранные деньги направят на борьбу с коронавирусом через благотворительные организации «Кэпиталс» и «Эдмонтона».

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