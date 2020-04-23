Ерёменко останется в московском «Динамо» на 16-й сезон. Он повторит достижение Давыдова

Московское «Динамо» достигло договорённости о заключении нового контракта с голкипером Александром Ерёменко. Об этом сказал генеральный менеджер бело-голубых Виктор Меркулов.



В минувшем сезоне 40-летний голкипер принял участие в 20 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф Ерёменко был основным голкипером бело-голубых. Опытный голкипер одержал четыре победы в пяти матчах, отражая в среднем за матч 93,6% бросков и пропуская 1,99 шайбы.



Следующий сезон станет для воспитанника СДЮШОР «Динамо» 16-м в московском клубе. Таким образом, российский голкипер выйдет на третье место в истории бело-голубых по количеству сезонов, проведённых в клубе. Ерёменко повторит достижение легендарного защитника Виталия Давыдова. Клубный рекорд принадлежит Александру Мальцеву и Валерию Васильеву (по 17 сезонов).

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