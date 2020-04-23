Шипачёв: ради перехода Кагарлицкого в «Динамо» готов жить с ним в одной квартире

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв поделился мнением о возможном возвращении в клуб форварда Дмитрия Кагарлицкого.



«Живу на даче, бегаю кроссы. Классно, что ребята подписывают новые контракты: Яшкин, Тарасов, Чайковски. Молодцы. У нас была хорошая команда, в следующем сезоне будем играть ещё лучше.

Готов ли я пойти на понижение контракта, чтобы в „Динамо“ перешёл Кагарлицкий? Готов даже жить с ним в одной квартире, экономить по максимуму. Всё за кубок, это главное.

Понимаю, что обычные люди сейчас сидят без работы, деньги не получают. Нам пока платят, но никто не знает, что будет дальше», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



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