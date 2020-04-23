Президент КХЛ: 900 млн рублей — достаточная сумма для потолка зарплат

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал введение в лиге жёсткого потолка зарплат со следующего сезона.

«Равномерный для всех клубов потолок в 900 млн рублей повысит спортивный интерес, клубы будут находиться в равных условиях, в которых смогут показать качество своего менеджмента и игроков. Мы считаем, что 900 млн — достаточная сумма, чтобы отлично проявившие себя игроки смогли получить приличные зарплаты и бонусы.

Также в этом году вводится пол зарплат — это минимальная заработная плата игроков, на которую должен потратиться клуб, он составит 30% от потолка зарплат. Пол будет постепенно расти с каждым годом, чтобы этот показатель дошёл до 450 млн рублей. Этот коридор от 450 до 900 млн — средства, которые клубы смогут тратить, все будут находиться в равных условиях, и мы не сможем заранее прогнозировать чемпиона», — сказал Морозов в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, сезон Континентальной хоккейной лиги был досрочно завершён из-за эпидемии коронавируса.