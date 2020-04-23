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Марченко: похоже, выхожу на рынок свободных агентов. ЦСКА скован потолком зарплат

Марченко: похоже, выхожу на рынок свободных агентов. ЦСКА скован потолком зарплат
Хоккей / КХЛ 0

Защитник московского ЦСКА Алексей Марченко сообщил, что наверняка покинет «армейский» клуб.

«Мы в ЦСКА очень хотели второй год подряд выиграть Кубок Гагарина, были заряжены и без радости уходили в досрочный отпуск. Но, честно говоря, трудно представить, что плей-офф-2020 удастся спасти.

Всю взрослую карьеру в России провёл в „армейской“ команде. Много хороших моментов с ней пережил. Похоже, что выхожу на рынок неограниченно свободных агентов. ЦСКА скован жёстким потолком зарплат, поэтому пока моё контрактное будущее в неопределённости.

Рассматриваю ли возвращение в НХЛ, как Григоренко? Любой свободный агент рассматривает все варианты. Тем более из НХЛ — лиги, которую хорошо знаю и о которой много говорить не приходится», — цитирует Марченко Russia-Hockey.

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