Марченко: похоже, выхожу на рынок свободных агентов. ЦСКА скован потолком зарплат

Защитник московского ЦСКА Алексей Марченко сообщил, что наверняка покинет «армейский» клуб.



«Мы в ЦСКА очень хотели второй год подряд выиграть Кубок Гагарина, были заряжены и без радости уходили в досрочный отпуск. Но, честно говоря, трудно представить, что плей-офф-2020 удастся спасти.



Всю взрослую карьеру в России провёл в „армейской“ команде. Много хороших моментов с ней пережил. Похоже, что выхожу на рынок неограниченно свободных агентов. ЦСКА скован жёстким потолком зарплат, поэтому пока моё контрактное будущее в неопределённости.



Рассматриваю ли возвращение в НХЛ, как Григоренко? Любой свободный агент рассматривает все варианты. Тем более из НХЛ — лиги, которую хорошо знаю и о которой много говорить не приходится», — цитирует Марченко Russia-Hockey.

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