Пелл: в следующем сезоне матчей «Вашингтона» в России не будет

Американская журналистка Саманта Пелл, являющаяся обозревателем матчей «Вашингтон Кэпиталз», поделилась мнением о шансах Александра Овечкина побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки и планах «столичной» команды сыграть в России.
«Падёт ли рекорд Гретцки? Короткий ответ — да. Пауза в нынешнем сезоне повредит его шансам в долгосрочной перспективе, но в итоге, если он захочет играть достаточно долго и побить рекорд Гретцки, сделает это. Если же он вместо этого решит поиграть пару лет и закончить, то это и будет ответом на вопрос.
Несмотря на явно выраженный интерес, «столичные» не будут играть матчи следующего регулярного чемпионата в России. Что касается других зарубежных матчей с участием «Кэпиталз», то НХЛ открыта для этой идеи. Лига рассматривает «Вашингтон» как очень сильную команду с большим количеством европейских хоккеистов, так что было бы логично вывести «столичных» в какую-то страну», — сказала Пелл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Замятину.
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