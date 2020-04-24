Марков: если Романову будут доверять в «Монреале», уверен, у него получится

Бывший защитник «Монреаль Канадиенс» Андрей Марков поделился мнением о российском защитнике Александре Романове, который в ближайшее время может заключить контракт с канадским клубом.
«Получится ли у Романова в «Монреале»? Я считаю, что получится. Хотя лично с Сашей не общался. Но несколько раз разговаривал с Зинэтулой Хайдяровичем. И я понимаю, что Романов весь в хоккее, скажем так. И это очень хорошо. Если ему будут доверять в «Монреале», то думаю, будет всё нормально.
Все знают, что пресса в Монреале довольно серьёзная. Просто не нужно на это обращать внимания. Надо просто выходить и делать свою работу. Не всегда будет получаться идеально, как ты хочешь. Будут и взлеты, и падения. Но ты просто двигайся дальше и не обращай внимание на то, что о тебе говорят со стороны», — приводит слова Маркова «Матч ТВ».
- 24 апреля 2020
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