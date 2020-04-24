Бабаев: в Алма-Ате можно сделать хорошую команду для КХЛ, но пока не хватает игроков

Хоккейный агент Шуми Бабаев поделился своим мнением о возможном создании в Казахстане второго клуба КХЛ.
«Понимаете, для того чтобы делать клуб в Алма-Ате, нужен пласт казахстанских игроков, который пополнит эту команду. Сделать ещё одну команду и позвать игроков со стороны никакого смысла нет. Это только тратить деньги. Поэтому, когда придёт время и будут игроки, которые не могут заходить в «Барыс», потому что им нет места, очень перспективные игроки, вот тогда нужна будет команда Алма-Аты. Это очень хороший город, там построили хорошие стадионы, там реально можно сделать очень хорошую команду, но пока не хватает игроков для этого», — приводит слова Бабаева Vesti.kz.
Ранее КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020 в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире.
- 24 апреля 2020
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