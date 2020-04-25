Козлов: я провёл пять великолепных лет в «Металлурге». Обид на клуб нет и быть не может

Бывший тренер магнитогорского «Металлурга» Виктор Козлов рассказал об уходе из тренерского штаба уральского клуба.

«В марте на пресс-конференции сказали, что команду покидают почти все наставники, которые трудились в тренерском штабе. Моей фамилии не было, работал как обычно. Но через несколько недель вызвали к руководству. Сказали, что контракт продлевать не будут. Понимал, что такое может произойти, отреагировал нормально. Провёл пять великолепных лет в Магнитогорске. Получил много полезного опыта от работы с отличными специалистами. Обид нет и быть не может. Могу лишь поблагодарить «Металлург» за доверие. Два года подряд клуб вылетал в первом раунде. Надо было что-то менять. Решили, что перестройки требует и тренерский штаб», — приводит слова Козлова Sportbox.

В прошедшем регулярном чемпионате «Металлург» занял седьмое место в Восточной конференции. Команда начала чемпионат под руководством Йозефа Яндача, которого вскоре сменил Илья Воробьёв. В первом раунде Кубка Гагарина подопечные Воробьёва встретились с казахстанским «Барысом» и потерпели поражение со счётом 1-4.