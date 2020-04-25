Герин: пользуюсь навыками, подсмотренными у Ламорелло. Он горой стоит за людей

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин поделился своим мнением о работе известного функционера Лу Ламорелло. Во времена игровой карьеры Герин конфликтовал с Ламорелло.
«Я многому у него научился и нередко пользуюсь навыками, которые подсмотрел у него. Даже в той истории с моим контрактом. Он провёл черту. Он знал, сколько я стою. И знаете, что он сделал? Он отправил мяч на мою половину корта, я должен был принять решение. Он сделал свой выбор. Когда я понял, что готов играть, я принял его предложение. Вот и всё. Он начальник. А ещё Лу всегда стоит горой за своих людей. Я знаю, что, если попаду в передрягу и у меня будет возможность сделать один телефонный звонок, я позвоню Лу. Он мне обязательно поможет. Всё сделает. Я это точно знаю», — цитирует Герина официальный сайт НХЛ.
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