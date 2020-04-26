39-летний Алексей Терещенко не намерен завершать карьеру игрока

Нападающий «Авангарда» Алексей Терещенко не намерен завершать карьеру игрока, заявил агент хоккеиста Валерий Матвеев. Контракт 39-летнего форварда с омским клубом истекает 30 апреля 2020 года, после чего российский нападающий выходит на рынок свободных агентов.
«Пока ничего конкретного о будущем Алексея сказать не могу. Карьеру завершать он не намерен», — цитирует Матвеева РИА «Новости».
Статистика Алексея Терещенко в «Авангарде».
Терещенко защищал цвета «Салавата Юлаева», «Ак Барса» и московского «Динамо». Во всех командах Алексей становился чемпионом России. В 2000 и 2005 годах форвард выиграл золото в составе «Динамо», в 2006 и 2010 годах — в составе «Ак Барса», 2008-м — в «Салавате». Помимо этого нападающий — обладатель Кубка европейских чемпионов (2007) в составе «Ак Барса».
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