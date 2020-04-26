Президент «Торонто» поддержал идею возобновления сезона с матчами в четырёх разных городах

Президент «Торонто Мэйпл Лифс» Брендан Шенахэн поделился мнением о возможном возобновлении сезона, прерванного из-за коронавируса.
«Мне действительно нравится идея возобновления сезона в четырёх разных городах с разделением по дивизионам. Это одна из лучших идей или по крайней мере наиболее выполнимых.
Мы не говорим о том, чтобы сделать это прямо сейчас или в ближайшее время, но когда ситуация станет безопасной и соответствующие органы дадут разрешение на это, то при соблюдении надлежащих мер предосторожности это вполне выполнимый сценарий», — приводит слова Шенахэна Sportsnet.
На данный момент сезон в НХЛ из-за эпидемии коронавируса приостановлен на неопределённый срок. Существует вероятность, что командам даже удастся доиграть регулярный чемпионат.
- 26 апреля 2020
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