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Президент «Торонто» поддержал идею возобновления сезона с матчами в четырёх разных городах

Президент «Торонто» поддержал идею возобновления сезона с матчами в четырёх разных городах
Хоккей / НХЛ 0

Президент «Торонто Мэйпл Лифс» Брендан Шенахэн поделился мнением о возможном возобновлении сезона, прерванного из-за коронавируса.

«Мне действительно нравится идея возобновления сезона в четырёх разных городах с разделением по дивизионам. Это одна из лучших идей или по крайней мере наиболее выполнимых.

Мы не говорим о том, чтобы сделать это прямо сейчас или в ближайшее время, но когда ситуация станет безопасной и соответствующие органы дадут разрешение на это, то при соблюдении надлежащих мер предосторожности это вполне выполнимый сценарий», — приводит слова Шенахэна Sportsnet.

На данный момент сезон в НХЛ из-за эпидемии коронавируса приостановлен на неопределённый срок. Существует вероятность, что командам даже удастся доиграть регулярный чемпионат.

Сезон НХЛ может возобновиться на четырёх аренах с тремя матчами в день на каждой
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