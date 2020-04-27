Немчинов: потолок зарплат надо оставить жёстким и в тех цифрах, которые КХЛ уже утвердила

Бывший спортивный директор «Адмирала» Сергей Немчинов высказал мнение о потолке зарплат в клубах КХЛ.
«Считаю, что в нынешней ситуации, которая сложилась в связи с пандемией коронавируса, можно подумать о том, чтобы отложить начало действия «пола» зарплат. Но только на один сезон, а уже с лета 2021 года обязательно его вводить.
Что касается потолка зарплат, то, на мой взгляд, его надо оставить жёстким и в тех цифрах, которые КХЛ уже утвердила на следующий розыгрыш — 900 млн рублей. Тогда в лиге будут соревноваться не бюджеты, а менеджеры и тренеры. Очень серьёзно поднимется зависимость успехов клубов от того, как правильно будут комплектоваться команды, и насколько эффективно станут использовать потенциал игроков. Тогда и среди хоккеистов появится конкуренция», — приводят слова Немчинова «Известия».
- 27 апреля 2020
-
00:56
-
00:49
-
00:27
-
00:08
- 26 апреля 2020
-
23:42
-
22:40
-
22:02
-
21:29
-
20:54
-
20:30
-
19:48
-
19:26
-
18:50
-
18:33
-
17:56
-
17:40
-
17:24
-
16:45
-
16:40
-
16:15
-
16:01
-
15:26
-
15:20
-
15:10
-
14:52
-
14:27
-
14:05
-
13:55
-
13:30
-
13:18
-
12:59
-
12:42
-
12:20
-
11:59
-
11:37