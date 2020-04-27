Немчинов: потолок зарплат надо оставить жёстким и в тех цифрах, которые КХЛ уже утвердила

Бывший спортивный директор «Адмирала» Сергей Немчинов высказал мнение о потолке зарплат в клубах КХЛ.

«Считаю, что в нынешней ситуации, которая сложилась в связи с пандемией коронавируса, можно подумать о том, чтобы отложить начало действия «пола» зарплат. Но только на один сезон, а уже с лета 2021 года обязательно его вводить.

Что касается потолка зарплат, то, на мой взгляд, его надо оставить жёстким и в тех цифрах, которые КХЛ уже утвердила на следующий розыгрыш — 900 млн рублей. Тогда в лиге будут соревноваться не бюджеты, а менеджеры и тренеры. Очень серьёзно поднимется зависимость успехов клубов от того, как правильно будут комплектоваться команды, и насколько эффективно станут использовать потенциал игроков. Тогда и среди хоккеистов появится конкуренция», — приводят слова Немчинова «Известия».