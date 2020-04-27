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«Пока всё замечательно». Андерсен рассказал о самоизоляции с Мэттьюсом

«Пока всё замечательно». Андерсен рассказал о самоизоляции с Мэттьюсом
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен рассказал, что самоизолировался в штате Аризона вместе с одноклубником Остоном Мэттьюсом, которйы пригласил его к себе.

«Я застрял у себя в квартире в Торонто. Дания закрылась раньше США и Канады. Так что я не мог туда полететь. Остон предложил приехать к нему, провести это время там, чтобы можно было общаться лично, а не по телефону. Это здорово.

Всё очень здорово. Мы подружились, как только оказались в одной команде. Сейчас мы можем ещё больше времени проводить вместе. Пока всё замечательно. Мы устраиваем интересные соревнования. Всегда приятно, когда есть с кем поговорить и чем заняться», — приводит слова голкипера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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