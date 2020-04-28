«Калгари» подписал трёхлетний контракт новичка с Матиасом Петтерсеном

Клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» объявил о подписании контракта новичка с норвежским нападающим Матиасом Эмилио Петтерсеном. Контракт 20-летнего форварда с клубом рассчитан на три года.
«Флэймз» выбрали Петтерсена в шестом раунде драфта НХЛ в 2018 году под 167-м номером. В сезоне-2019/2020 форвард в 36 матчах за университет Денвера в NCHC набрал 35 (13+22) очков.
Напомним, из-за эпидемии коронавируса регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги приостановлен, точные сроки окончания перерыва неизвестны. К моменту паузы «Калгари» набрал 79 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции.
Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка заболевания является пандемией.
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