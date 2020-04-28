Директор госпиталя в Питтсбурге: безмерно благодарны Малкину за помощь

Исполнительный директор Дома Роналда Макдоналда Элеанор Ригел поблагодарила российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина за пожертвование, позволившее приобрести необходимые товары, еду и настольные игры для детей.
«Мы безмерно благодарны Евгению Малкину за поддержку. Благодаря его щедрости мы сможем продолжать снабжать наши семьи тёплой едой, вещами первой необходимости и сопутствующими товарами, которые в это неопределённое время помогут им ощутить домашнее тепло», — приводит слова Ригел официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
В нынешнем сезоне российский форвард провёл 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 74 (25+49) очка. В настоящий момент сезон в североамериканской лиге из-за пандемии коронавируса приостановлен.
Ранее Малкин попробовал свои силы в баскетболе.
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